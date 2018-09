Na zeventig jaar nog altijd in de wolken

ROOSENDAAL - ,,Wij hebben tot op heden altijd écht veel van elkaar gehouden!'' Het is het overtuigende antwoord van Rinus Schetters (94) op de vraag wat het geheim is van zijn lange huwelijk met Lies van Tilburg (90).

Het hoogbejaarde stel was gisteren maar liefst 70 jaar getrouwd. Volgens burgemeester Jacques Niederer een unicum: ,,In de dertien jaar dat ik burgemeester ben maak ik dit pas voor de tweede keer mee!''

Prikkel

De liefde tussen het stel begon al op jonge leeftijd in hun geboorteplaats Lepelstraat. Omdat Lies pas 15 jaar was, was haar vader daar niet blij mee. ,,Maar dat was juist een extra prikkel om door te gaan'', bekent Rinus.

Volgens Lies was verliefd zijn in haar jeugd anders dan nu: ,,De kerk zat er altijd tussen. Een misstap kon niet. Bovendien was er altijd wel iemand die je in de gaten hield. We kwamen beiden uit een groot gezin en we woonden in een plaats waar bijna iedereen elkaar kende.''

Tweeling

Rinus legt uit dat Lies vooral doordat ze er een van een tweeling was in Lepelstraat een bekende verschijning was. ,,Mijn maat ging met haar tweelingzus. Ik zei tegen mijn vriend dat omdat de tweeling zo bekend was in de parochie, wij moesten zorgen er snel bij te zijn. Dat is dus gelukt. Lies' zus is echter een half jaartje eerder getrouwd!''

Na hun wettelijk huwelijk, het kerkelijk huwelijk volgde een half jaar later, trok het bruidspaar in bij Lies' oudste zus in Halsteren. Daarna verhuisden Rinus en Lies naar Rotterdam, waar de oudste dochter ter wereld kwam. Door het werk van Rinus bij de politie - hij maakte 38 dienstjaren vol - is het stel maar liefst acht keer verhuisd.

Mooie dingen

Via Roosendaal, Breda en Prinsenbeek kwam het paar uiteindelijk twintig jaar geleden opnieuw in Roosendaal terecht. Ondertussen kregen zij zeven kinderen, negentien kleinkinderen en het negentiende achterkleinkind is inmiddels op komst.