Na zestien jaar verlaat Michael Yap de Roosendaalse politiek: ‘Ik merkte dat het plezier minder werd’

Roosendaal­se transport­on­der­ne­mers bezorgd over verduurza­ming: ‘We moeten het vooral met z’n allen doen’

In 2050 is Nederland klimaatneutraal, dus ook de transportsector. Haalbaar? Daar spraken ondernemers over in de logistieke sector tijdens een symposium van het Logistiek Platform Roosendaal. Fred Westdijk, CEO van Jan de Rijk: ,,Dan moet er heel wat gebeuren.”

5 november