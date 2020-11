Na zes jaar zonder, kan Stampersgat bij De Meiden weer aan de frites

Achter de sjieke naam gaan twee Ridderkerkse blondines schuil. Florien van Bennekum en Ireen Wolterink besloten anderhalf jaar geleden het roer rigoureus om te gooien. ,,We hadden allebei een uitstekende kantoorbaan met veel verantwoordelijkheid. Toen we de vijftig gepasseerd waren, zeiden we tegen elkaar: blijven we dit doen of komt er nog iets anders op ons pad?’’