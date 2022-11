Na vertrek vluchtelingen kan handbalclub Orion de wintercompetitie in de Vijfsprong uitspelen

Een wallaby als huisdier? Zes dingen die je moet weten: ‘Het zijn geen knuffeldie­ren’

WOUW - Buurtbewoners in Wouw keken eerder deze week hun ogen uit toen ze opeens een heuse wallaby door de straten zagen rondhuppelen. In Nederland is het toegestaan om de middelgrote kangoeroe als huisdier te houden. Toch raden experts het niet aan: dit moet je weten over de wallaby als huisdier.

4 november