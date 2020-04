Na twee keer uitstellen is multimediacomplex Bigger in Roosendaal nu definitief van de baan

Hij wil nu op een andere manier proberen om het concept alsnog uit te voeren: ,,We gaan het plan opbreken in logische stukken. En dan alsnog uitvoeren", zegt internetondernemer Pierre de Jong.

Het plan

De Biggelaar sloot in maart 2018 de deuren, nadat de laatste winkel uit het complex was vertrokken. In Bigger moest onder meer ruimte komen voor e-sports (professionele gaming), maar ook voor het maken van allerlei content op het gebied van muziek, video en computergesimuleerde werkelijkheden.

Dat is dus van de baan. De Jong gaat nu samenwerken met Esports Game Arena in Alphen aan den Rijn. ,,Met hen gaan we het game-gedeelte doen.”

Quote Dat blijven we doen, maar op een andere manier Pierre de Jong

Daarnaast moest Bigger ondernemers en bedrijven op een makkelijkere manier in verbinding brengen met jongeren. ,,Dat blijven we doen, maar op een andere manier. En de aanpak van de Biggelaar is sowieso uitgesteld, maar dat heeft ook vooral met de coronacrisis te maken. De komende tijd mogen we toch niets organiseren.”

Vorig jaar werd het nog uitstel in plaats van afstel: ,,Er is een aantal investeerders weggelopen en we hebben een aantal technische benodigdheden onderschat", zei De Jong toen.

Voordeel

Deze huidige coronacrisis heeft volgens De Jong ook voordelen. ,,De hele wereld omarmt nu de online samenwerking. Dat is het voordeel bij dit grote nadeel. Scholen geven nu online les en onze burgemeester heeft van de week via een livestream online vragen beantwoord. Dat is de digitale online wereld waar we in leven.”