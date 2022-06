Na tien jaar stilte toeteren zaterdag de vrachtauto's weer van de Roosendaalse truckrun

Chauffeurs Emil Jansen en Stefan van Veldhoven vonden het maar gek dat het vroegere stichtingsbestuur na 24 succesvolle truckruns zich niet opmaakte voor een jubileumeditie. Zo kwam in 2012 abrupt een einde aan de vrolijke dag, die tientallen vrachtwagenchauffeurs koppelde aan evenzovele bijrijders met een beperking. In konvooi reed de stoet een mooie route door West-Brabant met na afloop een muzikale afsluiting, hapje en drankje.

Voorzitter Emil Jansen zegt dat de organisatie nog heel wat voeten in aarde had. ,,Sommige gemeenten waar de Truckrun doorheen rijdt, hielden nog vast aan de vorige stichting als eerste rechthebbende. Maar die lieten niks van zich horen, waarop wij weer opnieuw contact zochten om de vergunningen tot stand te brengen.’’

Zelfde tracé

Vertrek en aankomstplaats zijn het Atik-stadion in Roosendaal. Daar komen de vrachtwagens tussen 9 en 10 uur aan. Daarna worden de chauffeurs aan hun passagiers voorgesteld en wordt iedereen naar de juiste truck begeleid. ,,Familie loopt dan vaak mee om foto's te schieten, dus vooraleer we weg zijn is het al middag. Hoort erbij; de truckrun is een dag met een lach, waar ook de chauffeurs naar uitkijken. Zij offeren er graag hun vrije zaterdag voor op.’’

Claxonnerende voertuigen

Onderweg is het steevast één lint van claxonnerende voertuigen, want ook dat is typisch truckrun. De bonte karavaan hoor je al van verre aankomen. Via social media en de website van De Barre Vrienden kwamen zowel vanuit de zorginstellingen als de chauffeursgroepen spontane aanmeldingen binnen. In totaal rijden er 180 vrachtauto's mee. Volgens Jansen lag het aantal aanvragen om mee te rijden iets hoger, maar geen nood: ,,We geven er gegarandeerd volgend jaar een vervolg aan.’’