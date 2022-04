Na talloze seksappjes verkrachtte Roosendaler z’n dochter: 3 jaar cel

Restaura­tie Lambertus­kerk Wouw kost nog zeker tien jaar en 1,5 miljoen euro

WOUW - In de Lambertuskerk van Wouw hangen een paar schrikbarende foto's. Op één plaatje waait het dak van de kerktoren en op het andere is Wouw te zien zónder kerk. De vijf jaar geleden opgerichte Stichting Behoud Lambertuskerk is er voor om te zorgen dat deze gefotoshopte plaatjes nooit werkelijkheid zullen worden.

21 april