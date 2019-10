Na ruim 50 jaar stopt Anne Reijenga van Typeschool Koetsdijk: ‘Niks zo mooi als het geratel van tikkende vingers’

Twee regenboog­ze­bra­pa­den kleuren voortaan de entrees van Oudenbosch

28 oktober OUDENBOSCH - Niet één, maar twee regenboogzebrapaden zijn de afgelopen dagen aangelegd in Oudenbosch. Om aan te geven dat iedereen welkom is het Koepelstadje binnen te treden. De zebrapaden zijn aangelegd in de weken dat de aannemer ook de Oudenbossche spoorwegovergang van een nieuwe bestrating voorziet. Feitelijk is daarmee ook het laatste stukje 'doorgaande route Oudenbosch’ afgewerkt.