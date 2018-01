Na nog geen drie jaar verdwijnen jeu des boulesbanen op het Kadeplein al weer: 'Niemand gebruikt ze'

'Door elkaar te motiveren, houd je het beter vol'

9 januari Met goede voornemens het nieuwe jaar in? Sporten staat op veel wensenlijstjes, maar waar kun je het best beginnen? Wie in 2018 meer wil bewegen/sporten doet er goed aan een sport te kiezen die bij hem of haar past. Om het vol te houden is het van belang een duidelijk doel voor ogen te nemen en te gaan sporten met gelijkgestemden.