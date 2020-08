Na maanden weer eerste liveoptreden voor Tim Akkerman bij Gastel Sfeer

COLUMN Hoe een Whats­app-frau­deur de groeten van paus Franciscus kreeg

9:15 ‘Hey pap, dit is mijn nieuwe nummer. Het oude kun je verwijderen. Hoe is het?’ Het was kwart voor twee toen ik dit vriendelijke Whatsapp-bericht kreeg, maar ik zat achter het stuur. Dus het duurde even voor ik een antwoord kon sturen: ‘Tuurlijk. En ik ben de paus.’ Ik plakte er een vrolijke foto van de kerkbaas bij en ondertekende met ‘Groetjes, Franciscus’.