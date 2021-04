Na maanden van slopen krijgt het Roosendaalse stadskantoor weer smoel

Stadskan­toor Roosendaal transpa­rant

13 januari ROOSENDAAL - Gemeenten zeggen graag van zichzelf dat ze transparant zijn. Nergens wordt dat zo letterlijk uitgevoerd als in Roosendaal, waar van het stadskantoor momenteel alleen een transparant skelet over is. Vanaf nu wordt het kantoor opgebouwd naar de eisen van de 21ste eeuw.