Na lockdown draait Oudenbossche Filmtheater Fanfare in zomermaanden door

Op 4 juni heropent Fanfare de Utopiazaal met een voorpremière van de film La bonne épouse van Martin Provost, drie weken later wordt de zoete Franse komedie in de rest van het land uitgerold. ,,We vertonen de film twee keer, zodat we zestig bezoekers kunnen verwelkomen‘’, aldus Ad Uijtdewilligen van Fanfare, ,,In een zaal met 176 stoelen hoeven we ons niet heel druk te maken over dertig bezoekers, de op anderhalve meter afstand moeten gaan zitten.‘’

Looproute

Andere restricties betreffen de kaartverkoop. Geen kassa meer aan de zaal, maar enkel voorverkoop via de website www.filmtheaterfanfare.nl. Bij binnenkomst kunnen de filmliefhebbers de handen ontsmetten en is er een eenrichtingsverkeer looproute naar de theaterzaal. Uijtdewilligen: ,,Niet eerder dan een kwartier voor aanvang laten we de bezoekers toe. In de zaal mogen ze een eigen plaats uitkiezen met de anderhalvemeter afstandsregel. Gasten uit één gezin mogen bij elkaar zitten.’’

Hij prijst zich gelukkig met het samenwerkingsverband met het Markland College, waar Fanfare de Utopiazaal van gebruikt. ,,Eerst werd de zaalhuur aangepast, zodat het ook financieel zinvol blijft. Vervolgens was het schoolbestuur zo genereus dat we in de zomervakantie terwijl de school dicht is, door kunnen draaien.