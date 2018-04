Na levenlang hard werken heerlijk badderen met paardenshampoo

NIEUW-VOSSEMEER - Met haar lange blonde manen zou TriStar-receptioniste Lydia Kroon de bij haar bedrijf geproduceerde paardenshampoo ook best kunnen gebruiken. En hoewel het als beautyproduct in de schappen van Kruidvat en Lidl ligt, ziet Lydia zich er nog niet mee onder de douche staan.

Deze week bracht ze met collega Jessica Verwater een bezoek aan de manege van de Stichting Manegepaardenpensioenfonds. In de bedrijfsbus van het Roosendaals bedrijf een stuk of twintig jerrycans met shampoo ontwikkeld voor paardenhaar, wat over het algemeen droog, kroezend en drie keer dikker dan mensenhaar is.

Straatstenen

Lydia verklaart de donatie: ,,In onze productielijn zitten vooral industriële reinigingsmiddelen voor sanitair of als er eens graffiti verwijderd moet worden. Een klant met connecties in de paardenwereld vroeg of we ook een dergelijk haarverzorgingsproduct konden maken. Dat vond mijn baas wel een leuk zijsprongetje, alleen oversteeg de productie de vraag. Konden we bij wijze van spreken aan de straatstenen niet meer kwijt. Toen ben ik gaan zoeken naar een manege, waar ze het meest blij zijn met de overgebleven partij.''

Dat bleek aan de Pelsendijk in Nieuw-Vossemeer, waar Carola Poot met haar vrijwilligers vierentwintig uitgewerkte paarden een leuke oude dag bezorgt. ,,Het kan zijn dat de eigenaar ze wil laten inslapen, omdat het werk in manege, circus of bij de bereden politie te zwaar wordt. Wij vormen de opvang voor de laatste levensjaren.'' Haar stichting drijft op sponsors en donateurs. Het haarwasmiddel komt goed van pas. ,,We hebben dit niet standaard in huis. Het meeste geld gaat op aan voedsel voor de paarden in leeftijd variërend van elf tot 32 jaar.''

Staart

Ze haalt Tante Pollewop van stal. De merrie schrikt even van de waterslang op zijn staart, maar zodra Jessica de shampoo in de staart wrijft laat de viervoeter zich lekker onder handen nemen. De glans keert terug in de stoffige, zwarte staart. ,,Naarmate de temperaturen stijgen, vinden de paarden het heerlijk'', zegt Carola. Lydia Kroon kijkt aanvankelijk op een afstandje toe. Als ze wat dichterbij komt, ruikt ze de Tristar-shampoo voor het eerst. Mmm, het citrus-extract geeft een verfrissend luchtje. Zal ik het dan toch maar op mezelf proberen?''