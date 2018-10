Na klachten: verkeersmetingen Verlengde Vosdonkseweg in Rucphen

Volgens Ad Vissenberg van de PVV is er verkeerd materiaal gebruikt in de muren langs de nieuwe rondweg. ,,Er zitten purplaten tussen en pur is nul-geluidwerend, het is een thermisch isolatiemiddel. De muur is veel te open van structuur.”



Maar daar was de wethouder het niet mee eens. ,,Het tussenmateriaal is wel degelijk geluidwerend, maar omdat er klachten zijn gekomen, houden we wel verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Eventueel nemen we daarna maatregelen.”