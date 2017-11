Na Kalsdonk en Kortendijk krijgt ook Tolberg een gezondheidscentrum

ROOSENDAAL - Het kantoor aan Bergrand 232 krijgt een tweede leven als gezondheidscentrum met huisartsen, een psycholoog en een bewegingstherapeut. Gezondheidscentrum Bergrand moet met ingang van volgend jaar de deuren openen. De verbouwing is in volle gang.

Initiatiefnemer is Philine Roozendaal van de gelijknamige huisartsenpraktijk. Zij neemt met ingang van volgend jaar de praktijk van dokter Oosterbos over. Die heeft zijn patiënten vorige week laten weten na 37 jaar per 1 januari te zullen stoppen. Roozendaal: ,,Maar hij heeft een praktijk aan huis en wil daar graag blijven wonen. Daarbij werd die praktijk eigenlijk te klein. Dus ben ik zoek gegaan naar andere ruimte. Daar kwam uiteindelijk het kantoor aan de Bergrand uit.''

Groot

Het idee voor een compleet gezondheidscentrum is echter enigszins uit nood geboren, zegt Roozendaal. ,,De ruimte is wel erg groot voor mijn praktijk alleen, dus ben ik gaan zoeken naar andere partijen om het gebouw wat beter 'vol' te krijgen.'' In januari verhuist behalve Roozendaal ook huisarts Van Osta naar de Bergrand. Die houdt nu nog praktijk houdt aan de Fluwijnberg. Daarnaast is ook de komst van een psycholoog en een bewegingstherapeut al zeker. Vanuit de Bergrand moeten volgens Roozendaal straks zo'n 6.000 cliënten worden bediend.

Uitbreiden

Roozendaal: ,,We richten ons in dit gebouw de eerste instantie op de begane grond, boven ons zit nu nog een architectenbureau. Op termijn willen we die ruimte erbij pakken en uitbreiden met meer disciplines.'' Roozendaal zegt hiervoor al in gesprek te zijn met een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een podoloog, een logopedist en een diëtist. ,,We proberen op termijn alles op het gebied van eerstelijnszorg hier onder één dak te krijgen.''

Quote Op termijn willen we uitbreiden met meer disciplines Philine Roozendaal, initiatiefneemster Gezondheidscentrum Bergrand