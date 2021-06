Na jaren vrijwilligen vertrekt Pierre Verpalen met stille trom: ‘Ik ben net zo oud als de kerk van Nispen’

Biljarten, dat blijft hij doen. Driebanden, libre, dat is hem om het even. ,,Ik ben onder het biljart geboren.’’ Dat was in het toenmalige café De Paardenhandel, het huidige Tivoli. Zijn ouders baatten het café uit. Pa was ook paardenhandelaar en overleed te vroeg, op 61-jarige leeftijd. Pierre Verpalen heeft meer tegenslag in het leven gehad. Zijn zoon reed van de weg, in een stortbui. Ineens was het afgelopen. Op slag dood. Vorig jaar overleed zijn echtgenote Lisa. In Kloek, een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie in Roosendaal.