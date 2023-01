Na jaren van vuurwerkproblemen dit keer geen grote incidenten in Roosendaal: ‘Zo kan het dus ook!’

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Roosendaal kende een rustige jaarwisseling. ,,Ik ben blij dat er geen ongeregeldheden waren, zoals de afgelopen twee jaar wel het geval was”, is burgemeester Han van Midden tevreden. Ook in Bergen op Zoom was er weinig aan de hand.

Vuurwerk en Roosendaal, daar is al langer aandacht voor. De Veiligheidsregio zag een aantal wijken van de stad vooraf als hotspot. Dit vanwege rellen en overlast in het verleden. In een woning in de stad werd vlak voor de jaarwisseling wel ruim 600 kg aan vuurwerk gevonden.

Desondanks verliep de jaarwisseling nu zonder grote incidenten en zonder arrestaties. ,,Over de schade door vuurwerk is nog weinig bekend. Het lijkt mee te vallen”, schrijft de gemeente in een verklaring.

Quote Onze BOA's, wijkagen­ten en jongeren­wer­kers waren zichtbaar aanwezig om vooral het gesprek aan te gaan met jongeren over vuurwerk en de overlast die dat geeft Han van Midden, burgemeester Roosendaal

Burgemeester Van Midden geeft alle hulpverleners, jongerenwerkers en vrijwilligers ‘complimenten’. ,,Maar ook de feestvierders zelf. Ik ben blij dat er geen ongeregeldheden waren, zoals de afgelopen twee jaar wel het geval was. Zo kan het dus ook!”

Wel nuanceert hij: ,,Ik realiseer me terdege dat ook dit jaar sprake is geweest van overlast en schade door vuurwerk. Ik begrijp dat een aantal inwoners daar last van heeft gehad.”

Kluisjescontroles

Volgens Van Midden is in de aanloop naar de jaarwisseling ‘alles uit de kast’ getrokken om overlast en schade te voorkomen. Zo wijst hij op voorlichting op scholen, kluisjescontroles en vuurwerkcontroles aan de grens. ,,Onze Boa's, wijkagenten en jongerenwerkers waren zichtbaar aanwezig om vooral het gesprek aan te gaan met jongeren over vuurwerk en de overlast die dat geeft. Ik ben ervan overtuigd dat deze intensieve aanpak mede heeft geleid tot minder gedoe. Minder gedoe voor ons allemaal.”

De burgemeester doet een handreiking: ,,Ik nodig de Roosendaalse jeugd en vuurwerkliefhebbers uit om met ideeën te komen over hoe we in de toekomst onze oud-en-nieuwvieringen een mooie invulling kunnen geven.”

Opgeblazen prullenbakken in Bergen op Zoom

Ook in Bergen op Zoom verliep de jaarwisseling rustig. Op oudejaarsdag waren Boa's, politie en Jongerenwerk attent: bij overlastmeldingen kwamen ze in actie, ook gingen zij in gesprek met jongeren en buurtbewoners. Volgens de gemeente Bergen op Zoom waren er kleine incidenten en overlastmeldingen. ,,Er is een aantal prullenbakken opgeblazen, her en der waren er wat brandjes. Grote incidenten zijn uitgebleven.”