Na jaren van bevolkingsgroei weer krimp in Roosendaal, maar lichte groei in Rucphen

ROOSENDAAL/RUCPHEN - Na jaren van groei is de gemeente Roosendaal het nieuwe jaar begonnen met minder inwoners dan het jaar daarvoor. Werden er op op 1 januari 2017 nog 77.211 mensen wakker in de gemeente, een jaar later staat die teller op 77.062: 38.154 mannen en 38.908 vrouwen. Een krimp van 149 inwoners.

Een verklaring voor die terugloop kan gemeentewoordvoerster Monique Beukers nog niet geven. Zij benadrukt dat het om voorlopige cijfers gaat. ,,Het CBS stelt die pas in maart officieel vast. Pas dan kijken we naar een mogelijke verklaring.''

Het is voor het eerst in jaren dat het inwonersaantal van Roosendaal afneemt. De afgelopen jaren kende de stad namelijk steevast groei: van 76.902 inwoners in 2015, naar 76.971 man in 2016 en dus 77.211 in 2017. De stad Roosendaal krimpt nu echter met 174 inwoners: van 67.368 in 2017 naar 67.194 in 2018. Ook in de meeste dorpen nam het aantal inwoners af: Wouw leverde 24 inwoners in (van 4.777 naar 4.753), Heerle drie (van 1.755 naar 1.752) en Nispen vier (van 1.572 naar 1.568).

Opvallend is dat juist de kleinste dorpen in Roosendaal wél meer inwoners tellen dan het jaar daarvoor. Wouwse Plantage groeide met 39 man: van 1.139 naar 1.178. Het kleinste dorp Moerstraten begon het nieuwe jaar met 17 mensen meer: 617.

Rucphen

Ook de gemeente Rucphen groeide lichtjes: op 1 januari 2018 heeft de gemeente er 58 inwoners bijgekregen ten opzichte van vorig jaar. De teller staat nu op 22.408 waarbij het dorp St. Willebrord met stip de grootste kern is met 9.037 inwoners, al is dat wel 14 personen minder dan in 2017. De kleine groei zit 'm in de andere vier kernen: Sprundel telt anno 2018 5.032 inwoners, Rucphen 4.739, Zegge 1.996 en Schijf 1.604. Uit de cijfers van de gemeente blijkt dat de groei sinds 2012 minimaal is: toen telde de gemeente Rucphen 22.321 inwoners, 87 minder dan de 22.408 van nu in 2018.

