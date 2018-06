Na het zien van laatste klanten geeft Rabobank niet gestolen spullen terug

'Beter luisteren naar bouwwensen in Zegge'

12:09 ZEGGE - Onnodige regels schrappen is al ‘hot’ in de gezondheidszorg, de gemeente Rucphen gaat kijken of zoiets ook werkt voor (kleine) bouwplannen. In Zegge wordt daarover op woensdag 20 juni een inloopavond gehouden in De Nieuwenbergh.