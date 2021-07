Na het koetshuis is nu de theekoepel in ‘Tuinen Van Hasselt’ aan de beurt voor herstel

Van Hasselt was speciaal voor de gelegenheid uit Breda naar zijn geboorteplaats gekomen. Hij bewaart mooie jeugdherinneringen aan de tijd dat zijn familie er woonde en hij vaak in de tuin van zijn oom en tante speelde. ,,Ik ken de theekoepel nog in goeden doen, al ben ik al weer jaren weg uit Roosendaal.‘’



De Van Hasselts waren gelieerd aan de bekende bankiersfamilie Luijkx. Die woonde aan Molenstraat 10 naast het monumentale bankgebouw. Van Luijkx kwam het via Van Hasselt in handen van Van Lanschot. Stan van Hasselt stapte niet in de financiële wereld, maar werd docent maatschappijleer. Het doet hem deugd dat koetshuis en straks theekoepel in oude luister wordt hersteld.