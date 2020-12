Na gave landing op Seppe is Marjolein in Kamp van Koningsbrugge even de weg kwijt

Inbreker voormalig partycen­trum Wouwse Plantage op heterdaad betrapt

4 december WOUWSE PLANTAGE - Een inbreker is donderdagmiddag op heterdaad betrapt bij een inbraak in een voormalig partycentrum in Wouwse Plantage. De politie was gealarmeerd door de eigenaar, die een melding kreeg dat er werd ingebroken in zijn pand. Niet veel later konden de agenten met hulp van een politiehond de verdachte - een 57-jarige man uit Bergen op Zoom - in de nabijgelegen bossen oppakken.