Na een quiz en een koffie de Kwakkelkraant bezorgen in Roosendaal

ROOSENDAAL - Eerst een ontbijtje, dan duizenden kranten bezorgen. Afgelopen zaterdag is de 58e editie van de Kwakkelkraant in de brievenbussen van Roosendalers gestopt en ook meteen geld opgehaald voor het carnavalsfeest. En om de vijfhonderd bezorgers te bedanken krijgen ze aan het begin van de dag een ontbijt en na het werk is er het Telbal.

,,Nu gaan we naar pagina 21. Wat stond er op de jas van Jan?” Honderden Tullepetaonen beginnen in café Bij Moeders te bladeren. ,,De jas van Jan... De jas van Jan... Oh ja, hier staat het!” Snel vullen ze de quizvraag in. Vrij snel komt de volgende vraag weer; voor welk carnavalsfeest is er betaald entree? Ook hier wordt een paginanummer genoemd.

En dat gaat bewust, zegt redacteur Jeannine Hermans. ,,Wij willen ze met de voorleesontbijt op een leuke en laagdrempelige manier bedanken voor wat ze voor ons doen en hebben gedaan. Nu is er de quiz, maar vanochtend hadden we hele schalen vol aan kadetjes, eierkoeken, croissants, krentenbollen en koffie wat je wil! De eerste krant hebben we aan onze prins gegeven, daarna zijn er ook stukken van de krant voorgelezen aan de bezorgers. Zo weten ze ook waar ze de hele dag mee langs de huizen gaan.”

Versierde boodschappentrolley

Als alle vragen zijn beantwoord en de koffie achter de kiezen is, snellen de honderden vrijwilligers zich naar hun posten. Door Roosendaal verspreid zijn namelijk zo’n veertien distributiepunten waarvandaan de dertigduizend kranten worden verspreid. Die in basisschool de Wending aan de Morelberg is het kleinst met duizend kranten en vijftien collectebussen. Net na elf komt de familie Wildhagen binnengelopen. Patrick, Cindy (beide 43), Jim (11) en Cindy (7) doen al jaren mee, deze keer hebben ze een versierde boodschappentrolley mee. Vlaggetjes, ballonnen, speakers waar carnavalsmuziek uit knalt, het gezin is er helemaal klaar voor. Met honderdzestig kranten in de kar gaat het viertal op stap.

,,Hallo, ik kom de Kwakkelkraant bezorgen!”, zegt Jim vrolijk als de deur open wordt gedaan. En met succes, de bewoner stopt gelijk wat geld in de collectebus. Tevreden loopt Jim weer terug naar de kar om nog een krant te pakken en het bij de buren te proberen.

De Soppers

,,Het best wel leuk om dit te doen,” zegt Jim, ,,want je kan bij mensen langs en je maakt ze blij met de krant. Het is een leuk blad dit jaar, er staan interessante dingen en weetjes in. Zoals wat er allemaal te doen is met carnaval. Wij staan er met de familie ook in, mijn zusje en ik zijn namelijk de Soppers en daar hebben we iets over geschreven. Wij heten zo omdat wij saus heel lekker vinden. Mijn favoriet? Dat is toch wel de mayonaise, en op nummer twee stoof!”

Paar uurtjes

Volgens Cindy is het rondbrengen van de Kwakkelkraant vooral heel gezellig. ,,En leuk voor de kinderen natuurlijk, die houden van carnaval. Of we er lang mee bezig zijn? Nou, je bent nog wel even zoet hoor, een paar uurtjes ben je er wel mee bezig.”