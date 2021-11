Na één maand zestig meldingen over toegankelijkheid in Roosendaal: ‘Vooral problemen in oudere wijken’

‘The Mousetrap’ houdt je op het puntje van je theater­stoel

Agatha Christie’s mythische moordpuzzel ‘The Mousetrap’ is terug op de planken. De klassieke whodunit met onder meer Willeke van Ammelrooy is morgen te zien in Oosterhout en dinsdag in Bergen op Zoom. Begin 2022 staat The Mousetrap in Breda en Roosendaal.

4 november