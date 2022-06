Na drie jaar weer Halve Marathon van Roosendaal

Met enkele vernieuwingen. Zo is de startplek voor de halve marathon en de 10 km op de Nieuwe Markt. Daardoor moest de route in het begin wat worden gewijzigd, waardoor het parcours dit jaar niet is gecertificeerd. Er kunnen dus geen records worden gelopen. Na ruim 4,5 km splitsen de parcoursen van de 21,1 km en de 10 km.

Stichting Paul

Daarnaast staat de 4 mijl niet meer op het programma en is de 5 km toegevoegd. Het goede doel dat aan de Halve Marathon is gekoppeld is de stichting Paul. Deze Roosendaalse stichting maakt het mogelijk dat in principe alle kinderen kunnen sporten. Als het nodig is kan de stichting financiële steun bieden.

Wandeltocht

Het programma op 26 juni begint al vroeg. Tussen 08.00 en 09.00 uur starten de deelnemers aan de wandeltocht van 25 km bij Chagall op de Markt. Een uur later gaan de 10 en de 7 km-wandelaars daar beginnen. Het wedstrijdsecretariaat is gevestigd in de C-Cinema in de Nieuwstraat en gaat om 12.00 uur open. Ook bedrijventeams kunnen meedoen aan 5, 10 of 21,1 km-loop.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De start van de meute tijdens de editie van 2011. © PETER VAN TRIJEN

Daarna staat de KPO Kidsrun voor basisscholieren tussen 4 en 13 jaar weer op het program. In samenwerking met Sportservice Noord-Brabant en Jongeren Op Gezond Gewicht zijn de kinderen op school goed voorbereid tijdens de gymlessen. Vanaf 12.45 uur worden ouders, grootouders en kinderen ontvangen op de Nieuwe Markt waar de ambassadeur van JOGG, Juvat Westendorp, de opwarming verzorgt. Opgeven voor deze run kan op school.

Markt en Nieuwe Markt

Nadat de oudste kinderen om 14.00 uur zijn ‘weggeschoten’, maakt de Nieuwe Markt zich op voor de start van de 5 km-loop. Die begint om 14.30 uur en de prijsuitreiking is een dik uur later. Niet op de Nieuwe Markt, maar op de Markt. Datzelfde geldt voor de 10 km en de 21,1 km. Die starten om 15.30 uur op de Nieuwe Markt terwijl de prijzen voor deze wedstrijden op de naastgelegen Markt worden uitgereikt. Om 18.00 uur wordt het parcours voor alle deelnemers gesloten en om 18.30 uur gaat het wedstrijdsecretariaat in de bioscoop weer op slot.