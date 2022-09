Na dodelijk ongeluk vraagt Gemma opnieuw aandacht voor gevaarlijke straat: ‘Het lijkt wel of men het in de doofpot wil stoppen’

Van Sint Annaland zet volgende stap naar profcarriè­re: ‘Heb mijn ouders al villa in Barcelona beloofd’

Nadat ze twee keer aan één selectietraining genoeg had om weer een stapje hogerop te komen was het duidelijk voor Anouk van Sint Annaland: ,,Het is mogelijk om profvoetbalster te worden.”

10 september