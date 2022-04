Na dertig jaar eindelijk eens oppositie voeren kan heel heilzaam zijn

Gestolen gegevens weer verdwenen: gehackte woningcor­po­ra­ties onderhande­len mogelijk met cyberbende Conti

De beruchte cyberbende Conti heeft de vele persoonsgegevens die ze recent stal van huurders van Nederlandse woningcorporaties inmiddels weer van het darkweb verwijderd. Dat is een sterke aanwijzing dat de getroffen woningcorporaties en ict-bedrijf The Sourcing Company losgeld hebben betaald of daar over in gesprek zijn met de criminelen.

7 april