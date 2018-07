Na de Mud Challenge spoelt iedereen zich schoon in de Vliet

Volledig scherm Mud Challenge KPJ foto : Gerard van Offeren

De belangstelling om eens lekker een zondagmiddagje te kunnen ploeteren in de Gastelse klei is groot. De organisatie kreeg voor komende zondag dertig teams aan de inschrijftafel. Daarmee is de Mud Challenge stijf uitverkocht. Het evenement heeft als ondertitel 'met je nek in de drek' gekregen. Het kwam vorig jaar in de plaats van Glij 'm in de Vliet, waar het aantal deelnemers terugliep. Hoe anders is dat met de nieuwe activiteit.

Karin van de Nieuwelaar van de KPJ verklaart de populariteit door tv-programma's als Expeditie Robinson of Mud Run-reportages. ,,Vorig jaar hadden we bij de primeur al 24 ploegen van vijf tot acht personen. Nu zitten we al weken vol en bedenken alvast in hoeverre we nog kunnen groeien.''

In het wedstrijdterrein is de rek er wel uit. De spie aan de Gastelsedijk Zuid ter hoogte van de Commissaris van der Hartenbrug biedt weinig extra ruimte. ,,Gelukkig zijn KPJ-ers creatieve mensen, gewend om op wat voor ondergrond dan ook een evenement neer te zetten.''

Zoals nu weer met de zes uitgezette parcoursen van ongeveer dertig meter lengte. Donderdagavond is de opbouw en het uitgraven begonnen. Dat gebeurt op z'n KPJ's: vele handen maken licht werk. Zondag komen de teams vanaf 13.00 uur de met Vlietwater gevulde modderbakken bestormen. De droogte speelt de organisatie niet direct parten. ,,We hebben een vergunning gekregen en wat wij nodig hebben is maximaal 2000 liter uit de rivier. Daarmee trekken we de Vliet niet direct leeg.''

Modder en water staan centraal in de spelonderdelen. ,,Op sommige obstakels moeten de teamleden door de blubber heen, dan weer onder een paar netten of hindernissen door, erlangs over eroverheen.'' Eén ding is zeker: vies worden ze allemaal. Douchevoorzieningen legt de KPJ niet aan, maar geen nood: na afloop springt iedereen in de Vliet, pal naast het wedstrijdterrein. ,,Zo geven we het slik feitelijk weer terug aan het open water'', lacht Van de Nieuwelaar.