Na de kapel neemt Van Agtmaal nu ook Poortgebouw onder handen

OUDENBOSCH - Het was jarenlang de rotte appel in hartje Oudenbosch, de plakmuur van veel evenementen bovendien. Maar nu is de verbouwing van het karakteristieke poortgebouw Markt 68 toch echt begonnen. Eind volgend jaar kunnen de drie geduldige kopers eindelijk hun appartement betrekken.

Jacco Snepvangers van aannemersbedrijf Van Agtmaal steekt zijn bewondering voor de toekomstige bewoners - allen Halderbergenaren - niet onder stoelen of banken. ,,Om in termen van het religieus erfgoed te blijven: ik dank God op m'n blote knieën dat zij al drie jaar wachten tot hun nieuwe woning gerealiseerd gaat worden.‘’

Want zo lang duurde het vooraleer Snepvangers zijn mensen aan het werk kon zetten. Het voormalige Poortgebouw, waar het onderwijs begin 19e eeuw allemaal begon was in eerdere centrumplannen van Oudenbosch het hoofdpijndossier, maar komt na de kapel van Saint Louis nu toch als tweede object aan de beurt.

Hotelier

Snepvangers: ,,Nadat de broeders van Saint Louis het kloostercomplex verkochten en hotel Tivoli zijn intrek nam, moest er aan de Marktzijde een entree komen. Toen is de doorgang onder het poortgebouw gekomen en woonde hotelier Ad Lips nog een tijdje op de eerste verdieping.‘’

Maar het pand raakte in verval. Bouwbedrijf Van Agtmaal wilde het aanvankelijk slopen en op dezelfde plek identiek terugbouwen, maar daar stak de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een stokje voor. Toen het op restauratie aankwam, legde de gemeente Halderberge het werk stil omdat de aannemer afweek van de bouwvergunning. Snepvangers zucht eens diep bij de lange geschiedenis van de Markt 68. ,,Naast de kapel is het altijd mijn favoriete object geweest om op te mogen knappen. Als Oudenbosschenaar doe ik niets liever dan het religieus erfgoed in oude luister herstellen.‘’

Lelijke puist

Om die reden heeft de bouwdirecteur ook gemengde gevoelens bij de door honderden inwoners getekende petitie voor behoud van Sint Anna. ,,Dat mensen opkomen voor de historische gebouwen is prachtig, maar de actie zou pas echt goed zijn als ook goede alternatieven worden aangedragen. Herbestemming van de kapel Sint Anna is financieel en bouwkundig bijzonder lastig.‘’

Terug naar het poortgebouw, ooit 'de lelijke puist’ van Klein Rome genoemd. Snepvangers is de laatste om dat tegen te spreken. ,,We stonden te popelen om te beginnen. Eindelijk is het zo ver. Eerst wordt hier en daar asbest verwijderd en tussenmuurtjes weg geslagen. Daarna begint het ‘mooi maken'. Op de begane grond betrekken we de grote wijnkelder bij het appartement, op de eerste verdieping komt een balkon en de penthouse krijgt er de zolder bij. Drie royale appartementen van 180 vierkante meter met uitzicht op de basiliek en het Jezuïetenplein aan de achterzijde. Het meest unieke plekje van Oudenbosch. Volgend jaar kunnen de bewoners de kerstboom op Markt 68 zetten. Het is ze meer dan gegund.‘’