Na de escape-rooms nu het escape-bos, bedacht door Hoevenaar

videoHOEVEN - De escaperoom kennen we inmiddels, maar de buitenvariant had Halderberge nog niet. Had, want Richard Schouw begint met Legenda Basilicae de eerste, in het Pagnevaartbos.

Aan de kruising van de Bovenstraat met de Oude Antwerpsepostbaan begint het spel. Twee rugtassen worden door Schouw na een korte uitleg op een picknicktafel gedropt, de vier spelers beginnen meteen te onderzoeken. Twee portofoons, een kistje, een bijbel en een puzzel komen tevoorschijn. Die laatste blijkt al snel een kaart: ,,Daar moeten we heen!”

Da Vinci Code

De escapegame is geschikt voor twee tot acht deelnemers, die een uur de tijd hebben om de code te kraken. Ze moeten op zoek naar de trouwakte van de heilige Agatha - waarnaar de Basiliek in Oudenbosch is vernoemd - en haar geliefde Gideon, zodat zij in het hiernamaals alsnog samen kunnen zijn.

Hoevenaar Schouw liet zich bij het bedenken inspireren door Dan Browns ‘The Da Vinci Code’ - en dus door de Oudenbossche Basiliek. ,,Ik wilde eerst iets doen met een Spaans oorlogsschip, want Pagnevaart komt van ‘Spaanse vaart’, maar daar kwam ik niet uit”, vertelt hij. ,,Maar we hebben hier in de buurt die beroemde kerk, dat heeft natuurlijk toch iets mysterieus. Perfect voor een escapegame.”

Escape rooms zijn meestal in gebouwen, Richard Schouw bedacht een escape room in het bos. In beeld zijn Natascha, Peter, Lana en Tessa

Te moeilijk

Quote Ik vond het altijd zonde dat er zo weinig voor jongeren te doen is, hier. Zeker buiten Richard Schouw Om de ‘perfecte’ escapegame te maken, liet Schouw het spel uitvoerig testen door groepen van verschillende groottes en niveaus. ,,Een van die groepen deed ook mee aan Nederlandse Kampioenschappen, die hadden ‘m in 38 minuten opgelost”, vertelt hij. ,,Maar eerst was ‘ie juist véél te moeilijk. We zijn nu toe aan de vierde versie, die is ook lastig, maar wel voor iedereen toegankelijk.”



Voor Schouw, die een handelsonderneming heeft, zijn het zijn eerste stappen op dit vlak. Met Legenda Basilicae hoopt hij iets toe te voegen aan het toerisme in de gemeente. ,,Ik vond het altijd zonde dat er zo weinig voor jongeren te doen is, hier. Zeker buiten. Mooie bouwen hebben we genoeg, maar als ik op vakantie ga, wil ik soms ook wat actiefs doen.”

Poncho

Actief is het spel in ieder geval. Het hele bos langs de Oude Antwerpsepostbaan is het speelterrein, dus wie de puzzels en aanwijzingen niet meteen doorheeft, heeft plek genoeg om te verdwalen. Daarnaast hebben ook de elementen er vrij spel. ,,Als het regent, krijg je van ons een gratis poncho”, lacht Schouw. ,,We gaan in principe het hele jaar door, dus we zullen niet altijd zon hebben. Maar zeg nou zelf; het heeft ook wel wat als het nat of mistig is in zo’n prachtig bos als dit, toch?”

Huisregels

Andere bosbezoekers, die gewoon rustig willen joggen of de hond uitlaten, zullen geen last hebben van het spel, belooft Schouw. ,,Ik heb van de gemeente toestemming om dit te doen, zolang we ons aan de huisregels van het bos houden.” Dus worden bijvoorbeeld attributen na afloop van het spel weer netjes opgeruimd. Dat heeft als bijkomend voordeel dat er geen nietsvermoedende wandelaar met de trouwakte vandoor gaat, in de veronderstelling dat hij echt een oude schat gevonden heeft.