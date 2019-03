Na de boom het winnende lot; Lollestraat in Oudenbosch staat twee keer in de schijnwerpers

videoOUDENBOSCH - Ton van Bijsterveld vat de bijzondere zondag bondig samen. ,,Eerst viel de boom en toen het winnende lot.‘’ Het was een dag van uitersten voor de bewoners van ‘Residentie 't Oude Bosch’, het appartementencomplex aan de Lollestraat in Oudenbosch.

Over vallen gesproken. Sinds drie maanden woont Van Bijsterveld in de flat en met drie loten viel hij met zijn neus in de boter. Hij tovert de cheque uit de gouden enveloppe tevoorschijn. Een bedrag van 29.181 euro staat erop. ,,Daar moet de belasting nog van af. Ach, heb ik het nodig? Mijn leven lang gewerkt, op drie provincies na overal gewoond en vanuit Friesland terug gekeerd naar Brabant. Voldoende pensioen opgebouwd. In 2005 is mijn vrouw overleden.‘’ Hij wil er maar mee zeggen dat geld niet gelukkig maakt.

Auto rijden doet de 70-jarige weduwnaar niet meer, dus bij hem geen schade door de gevallen beuk. ,,Ik woon aan de achterkant, slaap goed. Dus niks gemerkt. Ja de andere morgen. Toen zag ik de ravage en was de brandweer nog aan het ruimen. Gelukkig geen gewonden.‘’

Zondagavond ziet hij in de achtertuin plots enorme lampen op zijn ramen schijnen. ,,Ik dacht eerst dat Omroep Brabant nog kwam filmen vanwege de gevelde boom. Even later stond er iemand aan mijn deur, die vroeg of we naar buiten wilde komen. Het was beter nieuws dan mijn buren eerder op de dag te horen kregen.‘’

Volledig scherm Corne Heeren met Winston Gerschtanowitz. © geen

Rompslomp

Van Bijsterveld rekent voor dat er 22 loten in de flat zijn gekocht. Zelf heeft hij er drie. De meesten hebben één lot. Ook overbuurman Corné Heeren, maar die mag als thuiswinnaar wel de grootste ruif uit de miljoenenpot nemen: 214.000 euro. Zijn bedrijfswagen is wel geschampt door de beuk, maar vergeleken met de Kia Picanto en Toyota Yaris valt de schade mee. ,,Allemaal verzekeringswerk. Het geeft alleen een boel rompslomp. Ik word zo met een taxi opgehaald om mijn werkbus in Zeeland op te halen. Da's allemaal niet zo handig.‘’

Zondagavond raakte hij overdonderd door de komst van presentator Winston Gerschtanowitz. ,,Ik reageerde nogal onderkoeld, maar het was ook zo’n warrige dag. Ik krijg ook niet dagelijks een microfoon onder m'n neus.‘’ Op social media werd hij mikpunt van spot: 'droogkloot’ en ‘alsof je een confetti-kanon op een begrafenis afschiet’. Het raakt de Oudenbossche bouwvakker zozeer dat ie geen zin heeft om voor camera nog eens zijn verhaal te doen. ,,Ik was heus wel blij, maar ook ingetogen door de gebeurtenissen van de vorige nacht.‘’

De prijs doet hem de ellende van de nacht ervoor vergeten. ,,Ik was nog half wakker toen rond half twee de boom met veel geraas neer kwam. Twee auto’s werden door de enorme stam geplet, de takken raakten de mijne. De brandweer kwam wel ter plaatse, maar moest tot de andere morgen wachten met het opruimen.‘’

Volledig scherm De geplette auto's op het parkeerterrein voor het appartementencomplex. © geen

Duwtje

Heeren had niet de indruk dat het die nacht overdreven hard waaide. ,,Maar eerdere stormen hadden de zieke boom al danig uit zijn wortels getrokken. Dit was het beslissende duwtje. En zo staan er nog twee beuken, die misschien bij een volgende storm omvallen.‘’

De drie beuken wil de gemeente al langer kappen, maar de periode om daartegen bezwaar te maken is nog niet verstreken. Bezwaren zijn er, ook uit politieke hoek. CDA-raadslid Simone Dirven, die trouwens korte tijd in de residentie woonde, wees het college op de aanwezigheid van uilen en vleermuizen in het parkje voor de flat. Voor haar reden om eerst een onderzoek uit te laten voeren naar de populatie en habitat van deze dieren.

Van Heerens bovenbuurvrouw mogen de bomen snel verdwijnen. De enorme beuk viel pal op haar auto. Ze wil niet met haar naam in de krant. Van de bewoners aan de achterkant van de flat heeft bijna niemand iets gemerkt. ,,Ik kwam er ook pas de andere ochtend achter. Van mijn autootje is niets meer over.‘’

De blijde boodschap, die Gerschtanowitz kwam brengen, gold niet voor de vrouw. Maandagmiddag weet ze van geen postcodeloterij af. ,,Daar doe ik uit principe niet aan mee. Het gaat bij die shows om de knikkers, niet om het goede doel.‘’ Ook de andere bezitter van de geplette auto had geen loten.

Volledig scherm De boom op de Kia. © geen

Volledig scherm Residentie 't Oude Bosch © geen

Volledig scherm De twee beuken, die nog overeind staan maar op de nominatie om gekapt te worden. © geen