Na alle miljoeneninvesteringen moet Halderberge weer een beetje gaan sparen

Grotere zorgen heeft Mollen over de oplopende schulden van zijn gemeente. ,,Gezien de historisch lage rente was dit dé tijd om te investeren, maar we moeten de komende tijd even niet verder springen dan onze polsstok lang is.’’



Volgens Mollen staan er de komende jaren nog wel forse investeringen op de rol - bijvoorbeeld aan damwanden, bruggen en viaducten - maar zo groot als afgelopen jaar niet meer. ,,Maar we moeten voorkomen dat we straks helemaal niet meer kunnen investeren.’’