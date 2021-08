Na achttien zware maanden kijken ondernemers op station Roosendaal weer vooruit: ‘Hopelijk wordt het snel drukker’

Jongeren bouwen robots in Essen: ‘In één dag werken de robots al’

28 augustus ESSEN - Steeds meer taken in de samenleving worden uitgevoerd door robots en kunstmatige intelligentie. Denk baan stofzuigers die zelfstandig de vloer schoonmaken of grasmaaiers die buiten zelf het gazon bijhouden. In Essen bouwden zes jongeren uit de regio hun eigen robot. ,,Ik ben er heel trots op en ik koop hem ook.’’