Na 58 jaar nekt corona modebegrip Wim Vromans: ‘Onze eigen keus, maar het blijft verdrietig’

10 februari ROOSENDAAL - Kledingzaak Wim Vromans stopt. Noodgedwongen. Ondernemersechtpaar Wim en Ineke Vromans kan na bijna een jaar niet meer opboksen tegen alle beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. ,,We hebben de afgelopen weken alles op een rijtje gezet, maar met pijn is ons hart hebben we besloten te moeten stoppen. Een verdrietig, maar verstandig besluit’’, zegt eigenaar Wim Vromans (57).