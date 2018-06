Na 400 jaar wordt slotgracht van kasteel van Wouw in ere hersteld

WOUW - Historische figuren als de Heren van Breda, de Markiezen van Bergen op Zoom en zelfs Prins Maurits kenden de kasteelmuren van binnen en van buiten. Het kasteel van Wouw spreekt al eeuwen tot de verbeelding. De burcht werd tot begin zeventiende eeuw omringd door een slotgracht van ruim veertig meter breed. Die gracht wordt vierhonderd jaar later in ere hersteld.

De provincie Noord-Brabant trekt bijna drie ton uit om de gracht uit te laten graven. Het geld wordt verstrekt aan de gemeente Roosendaal, waterschap Brabantse Delta en Stichting Kasteel van Wouw.

Waterberging

Wethouder Toine Theunis (Cultuur) is blij met de provinciale bijdrage. ,,We kunnen nu aan de slag met een plan van aanpak. Het is niet alleen vanuit recreatief en historisch oogpunt goed dat de gracht terugkeert op de kasteelweide, maar we kunnen deze plek ook gebruiken als waterberging. Het mes snijdt aan twee kanten. De gemeente Roosendaal heeft ook een taak te vervullen als het gaat om de opvang van overtollig regenwater. Dat doen we samen met het waterschap. De gracht past in het plaatje van ecologische verbindingszones."

Aarden omwalling

René Hermans, bestuurslid van Stichting Kasteel van Wouw is ook in zijn nopjes met het geld dat vanuit Den Bosch wordt overgemaakt. ,,Dit geeft ons de mogelijkheid om het water echt terug te laten keren. En het zand dat straks wordt uitgegraven, kunnen we gebruiken om de aarden omwalling terug te krijgen."

De burcht werd rond 1500 verder versterkt met vier bastions en een slotgracht van ruim veertig meter breed. In de Tachtigjarige Oorlog ging het mis. Het kasteel werd in puin geschoten en in de 17e eeuw werd het verder ontmanteld. De Stichting Kasteel van Wouw heeft de grond sinds 2014 in erfpacht. Eigenaar is de gemeente.

Contouren

Sinds 2016 zijn archeologen en vrijwilligers van de Stichting Kasteel van Wouw bezig de contouren van het kasteel aan de noordwest kant van het dorp bloot te leggen. Onder meer de restanten van zuidoostelijk gelegen voorpoort zijn zichtbaar gemaakt. Er worden onder meer kanonskogels, waterputten en de laatste trede van een wenteltrap aangetroffen.

Volgens Hermans is de terugkeer van de gracht en het verder in beeld brengen van de burcht zelf goed voor het historisch besef. ,,Veel mensen hebben geen idee dat hier ooit zo'n groot kasteel stond. Zelfs sommige inwoners van Wouw zijn hier nog nooit geweest. Met het opnieuw uitgraven van de oorspronkelijke gracht komt daar hopelijk verandering in, want het is en blijft een bijzonder gebied."