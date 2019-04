Na 40 jaar einde oefening voor Stichting Schoolatletiek: ‘Trekken aan een dood paard’

Er komt een ‘risicofa­briek’ waar je fikkie kan stoken en oefenen met gevaarlij­ke situaties

6:06 Een gebouw, waar kinderen de veiligheids- en gezondheidsrisico's die het leven heeft, aan den lijve kunnen ondervinden. Dat is de Risk Factory. Als het bestuur van de Veiligheidsregio groen licht geeft, worden In Midden- en West-Brabant één of twee locaties gezocht voor deze ‘risicofabriek.’