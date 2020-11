Na 22 jaar ‘last lap’ voor boezemvrienden Jan en Ton van Kart Centre Roosendaal

Grote risico's

Maar zo makkelijk als het de mannen de laatste jaren verging, is het niet altijd gegaan. ,,We hebben echt alles meegemaakt toen we hier begonnen: van wisselen van locatie tot zelfs een rechtszaak aan toe’’, herinnert Van der Hof zich.



,,En dan heb ik het nog even niet over het grote risico dat we namen, omdat we met onze huizen garant stonden voor de lening van ons pand en alle materialen.’’



Maar de kartbaan bleek een schot in de roos. Verschoor: ,,Ik weet nog goed dat we op de openingsdag he-le-maal gek werden. De mensen stonden rijendik te wachten en zelf wisten we amper hoe het reserveringssysteem of het koffieapparaat werkte.’’