Na 19 jaar nog geen oplossing in kofferbakmoord Roosendaal, weduwe spoort dader nu zelf op

'Bent u Duitse?'', informeert de eigenaresse van een restaurant in Moerstraten. ,,Dat ben ik'', antwoordt Ilona Krawczak, als ze aan tafel plaatsneemt. ,,Woont u op camping Herelseheide?'', vraagt de horecadame. ,,Klopt ook'', zegt de klant. ,,Bent u dan die vrouw die haar man in de kofferbak heeft gestopt? Want dat zeggen ze over u.''

Smoezen

Volledig scherm Een vakantiekiekje van het echtpaar Ilona Krawczak en Heinz Jürgen Höhmann in gelukkiger tijden op een strand in Spanje. © Wendy Van De Rijt Die linkse directe zag de nu 60-jarige weduwe uit Heerle niet aankomen. Het pijnlijke incident vond zo'n tien jaar na het overlijden van haar man plaats. En nóg steeds brengen mensen Ilona in verband met de dood van haar echtgenoot Heinz Jürgen Höhmann (51). ,,Je hoort ze smoezen: 'Psst, daar loopt ze'. Ze kijken me na twintig jaar nog steeds met de nek aan. Het is onwetendheid.''



Om van de roddel en achterklap verlost te raken en haar naam te zuiveren, doet Ilona haar verhaal. ,,Maar vooral omdat ik hoop dat de echte dader ooit wordt gestraft. Ik wil gerechtigheid voor mijn man.''



Dit is het ware, nooit helemaal vertelde verhaal achter een criminele beroving in Roosendaal en de fatale afloop voor Jogi, de bijnaam van Heinz Jürgen: een beer van een Duitser met een klein hartje. Ilona was 17 toen ze Jogi in 1974 leerde kennen. Ze was onder de indruk. ,,Hij had cafés, discotheken en een seksclub in Duitsland. Hij was ook koppelbaas en had een vakantiehuisje in Medemblik'', vertelt ze. De avontuurlijk ingestelde tiener vertrok met haar Heinz Jürgen naar Medemblik. Later verhuisde het verliefde stel naar Rotterdam. ,,Daar verdiende Jogi goed de kost met de handel in tweedehands VW-busjes.''

Camping

West-Duitsland won destijds de WK-finale van Nederland, maar Jogi verloor Ilona aan Holland. Ze koos voor een zelfstandig bestaan, eerst als eigenaresse van een cateringbedrijf in Rotterdam, later als verpleegkundige. In 1996 liepen de twee elkaar bij toeval tegen het lijf. ,,Het klikte meteen weer. Jogi had in de cel gezeten in Duitsland en handelde nu in onroerend goed: bedrijfspanden in Amsterdam. Hij wilde nu wel settelen. We gingen wonen op camping Herelseheide in Heerle. Eind 1998 trouwden we en we hadden een schitterende huwelijksreis naar Andalusië. Drie maanden later gebeurde het'', vertelt Ilona, die nog altijd in het chalet woont.

Op dinsdagavond 9 maart 1999 heeft Jogi een afspraak in Roosendaal met een kerel uit Wuppertal, waarover vertelt hij niet. ,,Die kende hij naar zijn zeggen nog uit de gevangenis in Duitsland.'' Uit het politiedossier blijkt dat Jogi naar de Brugstraat rijdt en dat daar, tegenover de cafetaria, ineens een man in de auto stapt. Hij kent die vent niet en krijgt een pistool op zijn borst gedrukt. Jogi moet een eindje verderop de Lyceumlaan in rijden. Hier stapt een tweede man in de auto, iemand die Jogi wel kent en met wie hij kennelijk de afspraak had. De daders knevelen de Heerlenaar. Ze dwingen hem te drinken uit een shampoofles, naar later blijkt een verdovende mix van onder meer morfine en codeïne. De ontvoerders rijden hun weerloze prooi rond door Roosendaal en omgeving, beroven hem van geld, goud en sieraden - zo maakt de politie later bekend - en stoppen hem in de kofferbak. Ze laten de auto in de Lyceumlaan achter.

Twee dames die van een avondcursus in het naburige Norbertus-lyceum komen, horen geklop en paniekerig geschreeuw: help, help help! Om 20.50 uur halen de conciërge van de school en een politieman het totaal gedesoriënteerde slachtoffer uit de kofferbak.

Misselijk

In het politiebureau doet Jogi zijn verhaal. De agenten zien dat het versufte slachtoffer steeds wegvalt. Hij is misselijk en geeft over in de emmer tussen zijn benen. Een medewerker van een gewaarschuwde ambulance onderzoekt het slachtoffer en constateert dat alle vitale lichaamsfuncties normaal zijn. Ze concludeert na overleg met een dienstdoende arts-assistent dat Jogi niet naar het Franciscus Ziekenhuis hoeft en gewoon naar huis kan, iets dat zijn weduwe twee decennia later nog steeds niet kan begrijpen.

Ilona haalt haar man na verhoor op. ,,Hij had die witte forensische overall nog aan. Daar stond ik dan, bovenaan de hoge steile trap van het oude politiebureau met een beer van ruim honderd kilo aan mijn arm die elke keer wegviel. Ik dacht, die agenten gaan me wel helpen, maar nee.''

Ilona legde Jogi thuis eerst op de bank daarna op een fauteuil. ,,Om beter te kunnen ademen, want hij had zware apneu. Maar het ging niet goed. Hij was ziek, probeerde steeds op te staan, wat niet lukte. Na middernacht heb ik zijn vriend van een café in Essen erbij gehaald. Jogi zei tegen hem: 'Alles is weg'. Jogi was de hele nacht in paniek. Hij riep naar me: 'Waar ben je? Niet weggaan!' En hij maakte steeds excuses: 'Sorry, ik maak het allemaal goed.'''

Laatste diepe adem

Ilona waakt de hele nacht en morgen bij haar man, die eindelijk in slaap valt. 's Middags rond half drie staat de wereld ineens stil. ,,Ik hoorde ineens die laatste, diepe adem.'' Jogi overlijdt in zijn slaap.

De doodsoorzaak is nooit vastgesteld. Bij sectie worden geen tekenen van geweld gevonden. Het rapport zegt dat 'zuchtige longen en volle urineblaas duiden op intoxicatie.' Het spreekt 'een combinatie van uitputting, stress, infarct en toegediende drugs' als mogelijke doodsoorzaak. Niet erg eenduidig dus.

Toch maakt de politie er meteen een moordonderzoek van. De daders lijken niet zo slim, althans één van hen: hulpje Sinsia G. (toen 35), een uit een Duitse gevangenis gevluchte Serviër. De crimineel verraadt zijn verblijfplaats en identiteit door te gaan bellen met de van Jogi gestolen mobiele telefoon. Een paar dagen na het misdrijf wordt hij bij een vriendin in Oberhausen gearresteerd. S. wordt vrijgesproken door de rechtbank in Breda, maar in hoger beroep bij verstek veroordeeld tot drie jaar cel. Niet voor de dood van Jogi, zoals Ilona fel hoopte, maar alleen voor gijzelen en roof. Justitie kan het verband tussen het misdrijf en het overlijden niet bewijzen.

De uitspraak is frustrerend voor de Heerlese, die wél een verband ziet en zeker weet dat Jogi nog had geleefd als hij niet was overvallen. Een andere tegenvaller is dat de politie er niet in slaagt de mysterieuze tweede (hoofd)dader te achterhalen. Sinsia S. zwijgt tijdens de rechtszaak als het graf over deze man. En dat heeft een goede reden.

Ripdeal

Op de vroege morgen na de gijzeling biechtte Jogi het echte verhaal aan Ilona op. Het was geen ordinaire roof in Roosendaal, maar een ripdeal: een gewelddadige diefstal van drugs. De tweede man die was ingestapt, op de Lyceumlaan, was ook een Serviër met de bijnaam Paradiso. Met hem had Jogi afgesproken om drugs te verkopen. ,,Jogi zei tegen me: hij had in een jaar veel meer aan me kunnen verdienen dan hij nu heeft afgepakt.''

De drugsachtergrond is nooit openbaar gemaakt, ook niet in de rechtszaak, en verklaart waarom de recherche op muren van stilzwijgen stuitte in de jacht op de mysterieuze Paradiso. In het onderzoek heeft de politie ook Jogi's Nederlandse vriend uit Essen aangemerkt als medeverdachte. De man werd aangehouden, maar na vijf weken bij gebrek aan bewijs vrijgelaten.

Ilona zegt dat ze wist dat haar man 'in dat wereldje zat'. ,,Hij was eerlijk tegen me, maar had zo zijn geheimen. De afspraak was dat die mensen nooit bij ons thuis zouden komen. Jogi was in dat wereldje ook een gentleman. Hij had niet eens een wapen.''

Duitse onderwereld

Ilona heeft waardering voor het rechercheteam, maar dook uiteindelijk zelf in de Duitse onderwereld om de identiteit van Paradiso te achterhalen. ,,Ik snap niet dat ik toen zo moedig ben geweest. Ik leefde op adrenaline, wilde de moordenaars per se pakken. En ik kon dingen doen die de recherche niet kon. Ik bezocht twee jaar lang criminelen in Duitsland, ben in gevangenissen geweest, betaalde dubieuze boeven honderden, soms duizenden euro's smeergeld. Maar niemand durfde de identiteit van Paradiso te verklappen. Zo bang zijn ze voor die Joegoslaaf. Iedereen waarschuwde me: 'Pas op, doe het niet Ilona.'''

Aan haar riskante speurwerk kwam een einde toen het geld opraakte. Ze kreeg ook een stevige reprimande van de in 2012 overleden leider Jack Buuron van het rechercheteam: ,,Een prima man. Hij was heel ongerust en gaf me op mijn donder. Hij zei: Ilona stop ermee, anders arresteren we je. Jij bent geen Agatha Christie! Het is levensgevaarlijk.''

Er is weliswaar een dader veroordeeld - die recent zijn straf heeft uitgezeten - maar voor de weduwe is en blijft de zaak een coldcase. ,,Zolang Paradiso niet is gepakt, is de zaak niet opgelost.''

Desgevraagd zegt de politie dat heropening van het onderzoek er bij gebrek aan nieuwe aanwijzingen voorlopig niet in zit.