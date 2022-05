Na 102 jaar einde voor mannenkoor Concordia

COLUMN Kennelijk zijn inwoners vertragers, die vooral hun mond moeten houden

‘Minder regels!’ Dat is nog steeds de toverspreuk van politici die iets voor elkaar moeten boksen, maar het ook even niet meer weten. Klinkt altijd lekker. Hoppekee, weg met die overbodige onzin! Maar wat als die ‘onzin’ nu eens níet zo overbodig is?

27 april