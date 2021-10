Na 10 jaar in de bijstand werkt Debbie nu in de zorg: 'Ik ga fluitend naar mijn werk’

Scouting Roosendaal bouwt ra­dio-antenne van 58 meter hoog voor Jamboree On The Air

15 oktober ROOSENDAAL - Over de hele wereld zijn scouts in de weer met de Jamboree On The Air (JOTA); een driedaags evenement in het teken van (radio)communicatie die vooral via zelfgebouwde antennemasten verloopt. En dan kan de afdeling uit een stad die al van mijlenver aan de zendtoren te herkennen is, natuurlijk niet achterblijven.