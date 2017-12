N268 Oud Gastel tijdelijk dicht voor spoedreparatie

Het asfalt op die weg is beschadigd en wordt op sommige plekken vervangen. Vanaf 18.30 uur zal de weg in beide richtingen afgesloten zijn. Weginspecteur Kees-Jan Langenberg: "Er is daar een wegdekschade die we helaas niet met eenvoudige middelen kunnen verhelpen. Daarom wordt op enkele plaatsen het asfalt vervangen."