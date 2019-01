Mytylschool regelt voortaan zelf het vervoer leerlingen uit Halderberge

De brede scholen in Halderber­ge zijn af, nu het concept nog

15:01 OUDENBOSCH - Na een lange voorbereidingstijd zijn de basisscholen in de gemeente Halderberge in rap tempo omgezet in brede scholen. In veel gevallen gebeurde dat met renovatie of nieuwbouw. Nu breekt volgens burgemeester en wethouders de tijd aan om het concept brede school ook inhoudelijk invulling te geven.