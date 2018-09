Myrthe van der Gaag exposeert bij KunstenOnder1Dak in Sint Jan

ROOSENDAAL - Myrthe van der Gaag is een van de exposanten tijdens 'KunstenOnder1Dak' dit weekend in de St. Jan in Roosendaal.

Sinds een jaar heeft Van der Gaag een atelier in 'The Loods Creative Lab'. In de ruimtes naast de graffitihal De Loods aan de Oostelijke Havendijk hebben acht kunstenaars een plek gevonden. ,,Het is hier een ontzettende fijne plek. We zitten met verschillende Roosendaalse kunstenaars van fotografen, airbrushers, schilders tot textiel verwerkers. De sfeer onderling is ontzettend goed en heel gezellig. Het is alleen niet zeker hoe lang we nog kunnen blijven, dat hangt af van de plannen van de gemeente met Stadsoevers."

Van der Gaag gebruikt het atelier niet alleen om te schilderen maar organiseert ook kinderfeestjes, schilderen met grote groepen of vriendinnen avonden. Met haar bedrijf 'Myrthe's Art' verzorgt ze creatieve workshops.

Volledig scherm © Foto myrthe-art.nl In oktober geeft Van der Gaag lessen beeldende vorming voor kinderen van 5 tot 12 jaar in haar atelier. ,, We gaan iedere zaterdag van een tot drie uur tijdens de les een nieuw kunstwerk maken. De kinderen nemen elke week iets nieuws mee naar huis. Ze zijn zeker niet verplicht om alle vier weken de lessen te volgen. Iedere les is een aparte les, wel opgeven via mijn website of emailen naar info@myrthe-art.nl." Ze heeft op verschillende scholen les gegeven.

,,Ik hou heel veel van bloemen. Een van mijn grootste inspiratie bronnen is mijn moeder Margriet Valk. Op het moment schilder ik ook vooral margrieten. In het tunneltje onder het spoor op de Kade met alle Roosendaalse iconen, mocht ik er laatst bij de ingang een paar schilderen," vertelt Van der Gaag. Ze heeft een baan van vier dagen bij Fuji film in Steenbergen. ,,De rest van mijn tijd breng ik nu in mijn atelier door want mijn hart ligt echt bij het schilderen."



Volledig scherm Margrieten van Myrthe van der Gaag in de tunnel onder het spoor bij de Kade © Foto Alfred de Bruin

De kunstmanifestatie “KunstenOnder1Dak” is zaterdag 22 en zondag 23 september in de Sint Jan. De expositie in de St.Jan is op zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur. De officiële opening van de expositie vindt plaats op zaterdag 22 september om 14.00 uur. Tijdens de opening ontvangt burgemeester Jacques Niederer het eerste exemplaar van het jubileumboek 'Op een plaats genaamd Roosendaal'.

Volledig scherm Myrthe van der Gaag in haar atelier in The Loods Creative Lab © Foto myrthe-art.nl

