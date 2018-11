Muzikaèl legt de lat opnieuw hoog voor komende voorstelling in De Kring

ROOSENDAAL - Wat is toch het geheim van Muzikaèl uit Hoeven dat hun muzikale shows zo geliefd blijven? ,,Ik denk dat het komt omdat we uiterst kritisch naar onszelf blijven kijken‘’, zegt Marjolein Buijs van de pr-afdeling van de club over de komende voorstelling, die op 3 en 4 november in De Kring te zien is.

Buijs: ,,We streven ernaar om op gebied van muziek en dans met onze tijd mee te gaan. We zijn altijd op zoek naar actuele hits om deze voor onze zanggroep te laten arrangeren. Om daarbij ook onze sound vernieuwend, divers en verrassend te laten zijn, vragen we hiervoor medewerking van meerdere arrangeurs. Het blijkt dat we hierdoor ook jongeren bereiken. Niet alleen in het publiek maar ook onder onze eigen leden. We hebben een hechte vaste groep maar we mogen ook steeds nieuwejonge leden verwelkomen. Dat houdt de geest van Muzikaèl jong.’’

Familie

Buijs blijkt zelf ook nog pas enkele jaren lid te zijn de vereniging. ,,Ik heb jarenlang als toeschouwer de shows gevolgd omdat mijn moeder meezingt. Sinds 2 jaar zingen we samen. Onze vereniging kent veel familierelaties waardoor de sfeer extra gezellig is.’' Buijs geeft aan dat ook op het gebied van choreografie de lat hoog wordt gelegd. ,,We maken van iedere uitvoering een complete show met dans, belichting en passende aankleding. We zijn een soort swingend koor met eigen solisten en dansgroepjes.’'

Knallend