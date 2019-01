Muzikaal totaaltheater: Harmonie St. Caecilia en Kunstgenot in Nispen

St. Caecilia gaat namelijk haar première beleven in de theaterzaal van de zojuist geopende multifunctionele accommodatie Onder de Toren. ,,Al jaren wordt in Nispen gesproken over het feit dat dorpshuis Nisipa dichtgaat en dat de dorpskerk verbouwd moet worden tot multifunctionele accommodatie", legt woordvoerster Anita Nouws van St. Caecilia uit. ,,Door geldgebrek komt het er niet van en misschien gaat het nog wel 5 jaar duren voor het zover is. Wij lopen tijdens ons Nieuwjaarsconcert hier met Onderling Kunstgenot op een ludieke wijze op vooruit: de kerk is juist verbouwd en wordt geopend."