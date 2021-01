Muziekwinkel Van Gorp houdt online kapellenfestival met carnaval

Pokémon Go-achtige app Tullepeta­on­se Zeultocht helpt horeca en verzacht het zeulgemis

16 januari ROOSENDAAL - Snel, zoveel mogelijk neutbonnen verzamelen, maar wel oppassen voor die ellendige Krabben! En niet vergeten je superpower te activeren door de Tullepetaon wakker te zingen. Met Tullepetaonse Zeultocht, een mobiele app die je à la Pokémon Go in de stad moet gebruiken, wil Joeri Cloosterman het gemis van carnaval wat verzachten én de horeca een steuntje in de rug geven.