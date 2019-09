Muziekvereniging Roosendaal bij De Wingerd: ‘Samen muziek maken is veel leuker dan alleen’

Verdwenen muzieknoten

Omdat het regent is het concert van het schoolplein verplaatst naar de aula. Leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 zingen liedjes samen met het orkest en tussendoor vertellen twee leerlingen het verhaal over het jongetje Tom dat samen met Roodkapje op zoek moet naar verdwenen muzieknoten in De Efteling.

Want we merken de laatste jaren, sinds de subsidie op muziekon­der­wijs is opgedroogd, er veel minder aanwas van jonge leden is

,,Want samen muziek maken is gewoon veel leuker dan alleen”, weet Tom. De kinderen in de aula hangen aan hun lippen en zingen soms zelfs een stukje mee. Ronald van Meer heeft in korte tijd de liedjes met de kinderen ingestudeerd, maar om die onder begeleiding van een echt orkest te spelen vinden ze duidelijk heel bijzonder. De afgelopen weken hebben muziekdocenten van Muziekvereniging Roosendaal de kinderen in de muziekles al uitgebreid laten kennismaken met de dwarsfluit, de saxofoon en de trompet. Voor de muziekvereniging is het een manier om kinderen enthousiast te maken voor spelen in het orkest.