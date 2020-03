Muziek van ‘The King’ bindt, ontroert en beweegt publiek op Elvis Dag in Kruisland

David Dekker maakt favorieten­rol waar in Dorpenom­loop Rucphen: ‘Ver boven verwach­ting’

18:00 Na het winnen van de Ster van Zwolle (vorige week zaterdag) en zijn indrukwekkende derde plaats in Le Samyn (afgelopen dinsdag), onderstreepte David Dekker in de Dorpenomloop Rucphen nog maar eens dat hij momenteel de man in vorm is. De nationale beloftenkampioen was in de Dorpstraat van Sint Willebrord de snelste in de massaspurt van de openingswedstrijd van de Holland Cup.