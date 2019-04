Muziek Raymon Hermans uit Sint Willebrord met tropische vibe: M'n Favoriet al 4 miljoen keer gestreamd

Aldi supermarkt moet na faillisse­ment Op=Op op zoek naar alternatie­ven voor winkelver­hui­zing

4 april OUDENBOSCH - De verhuizing van Aldi Oudenbosch naar een tijdelijke supermarkt aan de Nijverheidsweg is van de baan. De supermarkt wilde in de aanloop naar een nieuwe winkel in het leegstaande handelscentrum Bosschendijk voor bepaalde tijd haar winkel verplaatsen. Maar daar steken burgemeester en wethouders nu een stokje voor.