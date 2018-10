Muurschildering Hoevense sporthal om illegale graffiti tegen te gaan

HOEVEN - Graffiti. Als kunst is het prachtig, maar soms slaan de spuiters door en zijn de fresco's of teksten illegaal aangebracht. ,,Met boodschappen waar je niet op zit te wachten‘’, zegt Dankert Geene, eigenaar van sporthal De Parrestee in Hoeven.

Al langer was deze ‘vuilspuiterij’ hem een doorn in het oog. Vooral op de achtergevel van de Parrestee was het regelmatig prijs. Sinds vorig jaar moeten ook de nieuwe achterburen van De Parrestee tegen de muur aankijken. Die buren zijn leerlingen en lerarenteam en verdere gebruikers van brede school Kansenrijk. Het gaf aanleiding om de krachten te bundelen en aan een muurschildering te werken, die niet alleen de omgeving zou opfleuren, maar ook de illegale graffiti moet tegen gaan.

Sportattributen

Samen met het Markland College en de Hoevense basisschool Uniek schreef Geene een ontwerpwedstrijd uit onder de leerlingen. ,,Ze mochten tekeningen insturen waar school en sport samen komen. Het sloeg aan, want we kregen vijftig inzendingen, waarvan de vijf mooiste, meest originele schetsen straks de wand sieren.‘’ Een voetballer, sportattributen, maar ook schoolbanken en boeken zijn straks op groot formaat op de bakstenen zichtbaar.

De aftrap van het schilderwerk was onlangs toen Geene, wethouder Thomas Melisse en de schooldirecties de winnende tekenaars alvast bijeen brachten bij de grote wand. ,,Het wordt niet één grote muurschildering, maar over drie vlakken worden de schetsen verwerkt.‘’ Inmiddels staat wekelijks wel een groepje leerlingen met spuitbus of verf en kwast in de aanslag. Om ook de hoge gevelsteentjes van een kleurtje te voorzien staat er een steiger. Geene benadrukt dat het schilderwerk alleen onder begeleiding van leerkrachten gebeurt. ,,De jongens en meisjes staan op maximaal 2,5 meter hoogte.‘’

Spuitbussen