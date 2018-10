Musical ‘Kat, de gelaarsde’ in De Kring

Poll Voetbalmu­se­um en Voetbal Experience vertrekken uit Roosendaal: ‘De regio heeft het wel gezien’

15:19 ROOSENDAAL - Het Nationaal Voetbalmuseum en de Voetbal Experience in het Herstaco-stadion sluiten per 1 januari de deuren. Aanleiding zijn de teruglopende bezoekersaantallen uit de regio. Wel wordt onderzocht of die twee zaken samen elders in het land ondergebracht kunnen worden.